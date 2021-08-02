Дожди зальют Приангарье

Сильные дожди и ливни ожидаются в Иркутской области в понедельник и вторник. Ветер усилится до 20 метров в секунду, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По информации Иркутского гидрометцентра, в понедельник местами в западных, центральных, южных районах, а во вторник местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град.

Сотрудники МЧС предупредили, что во время града не нужно выходить из дома. Находясь в помещении, держаться как можно дальше от окон. Не пользоваться электроприборами, так как град обычно сопровождается грозой.

При приближении грозы лучше воздержаться от поездок, купания, прогулок на водном транспорте, рыбной ловли. Если гроза застигла во время езды на велосипеде или мотоцикле, то нужно остановиться и переждать грозу в безопасном месте. Быстрое движение «притягивает» молнию.