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Белоруссия решила выгнать собственную спортсменку с Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/kristi_timanovskaya

Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил легкоатлетку Кристину Тимановскую из сборной страны накануне стартов на Олимпиаде. Спортсменка заявила, что это месть за критику спортивного руководства и ее хотели насильственно депортировать, поэтому она попросит убежища.

Тимановская должна была выступать в забегах на 200 метров, а также в эстафете 4х400 метров. НОК Белоруссии в Instagram заявил, что легкоатлетка прекращает выступление на Олимпиаде из-за «эмоционально-психологического состояния».

По словам Тимановской, она была неожиданно включена в состав команды на эстафету и раскритиковала руководство. Легкоатлетка рассказала, что сначала главный тренер национальной команды по легкой атлетике Юрий Моисевич предложил ей отказаться от участия в забеге на 200 метров под предлогом травмы.

«Он сказал, что меня нужно убрать с Олимпиады, что на данный момент меня хотят убрать только с Олимпиады, но если я откажусь и выйду на дистанцию в 200 метров, то меня будут убирать из сборной, лишать работы и, возможно, будут еще какие-то последствия», — цитирует спортсменку портал Tribuna.

Легкоатлетка обратилась в полицию Токио. Она собирается просить убежища в Австрии. Также ей готова помочь Чехия.

На Европейских играх Тимановская выигрывала серебро. Также на ее счету золото Универсиады в Неаполе в 2019 году.

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Спорт #Олимпиада 2020 #Вокруг спорта
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