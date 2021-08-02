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Актер Джей Пикетт скончался во время съемок фильма «Долина сокровищ»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © treasurevalleymovie, facebook.com/treasurevalleymovie

Американский актер Джей Пикетт умер в возрасте 60 лет во время съемок фильма «Долина сокровищ», сообщается на странице картины в Facebook.

«Джей Пикетт, наш ведущий человек, писатель, продюсер и создатель этого фильма внезапно скончался, пока мы находились на месте, готовились снять сцену», — говорится в сообщении.

Точная причина смерти актера неизвестна. Предположительно, у Пикетта случился инфаркт.

Джей Пикетт известен зрителю по ролям в проектах «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Отчаянные домохозяйки», «Менталист» и «Декстер».

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