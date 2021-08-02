Сериал «Отражение звезды» выходит на канале «Россия»

Сериал «Отражение звезды» с эксклюзивной музыкой и циничным юмором стартует на канале «Россия» в понедельник, 2 августа.

В центре сюжета популярная певица Рената Мартин. Она прославилась благодаря матери Джулии и отчиму Георгию, которые ее продюсируют. У успешной девушки есть муж и армия поклонников, но она остается совсем одна, когда однажды в пруду находят тело ее ярой поклонницы.

Рената Мартин понимает, что ей грозит опасность. Ни ее родителям, ни мужу нет дела до состояния девушки. Их интересуют только гонорары певицы. В трудный момент рядом с Ренатой оказывается следователь Владимир Орлов, который ведет дело об убийстве фанатки.

«В этой истории про современный шоу-бизнес с его внешним шиком и блеском есть все: детектив, мелодрама, немного экшена, много хорошей музыки, циничный юмор, который я добавлял в сценарий», — цитирует пресс-служба канала «Россия» режиссера сериала Станислава Рубенчика.

Большую часть сцен снимали в действующих ночных клубах и на концертных площадках. Композиторы специально написали для героини композиции «Научи дышать», «За тобой», «Колыбельная», «Твои глаза».

Роль Ренаты Мартин исполнила актриса Екатерина Кузнецова, в роли ее матери Джулии — Ольга Тумайкина, отчима Георгия сыграл Андрей Барило, а следователя Орлова — Владимир Жеребцов.

Премьера сериала «Отражение звезды» состоится 2 августа в 21.20 на канале «Россия».