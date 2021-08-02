Олимпийская чемпионка из Бурятии получит двухкомнатную квартиру

Лучница из Бурятии Светлана Гомбоева, принесшая команде Олимпийского комитета России (ОКР) серебряную медаль в Токио, получит двухкомнатную квартиру, единовременную, а также пожизненную ежемесячную выплату, сообщила пресс-служба Минспорта Бурятии в Instagram.

В Бурятии встретили серебряного призера XXXII летних Олимпийских игр в Токио по стрельбе из лука. Президент региональной Федерации стрельбы из лука Вячеслав Цыбикжапов сообщил, что в республике чемпионку встретят не с пустыми руками.

«По закону Республики Бурятия серебряная медаль Олимпийских игр в команде предполагает выделение двухкомнатной квартиры и премии тренеру и спортсмену по 583 тысячи рублей. Плюс как призёр олимпийских игр у Светланы будет пожизненная ежемесячная выплата», — объявил он.

В воскресенье, 25 июля Гомбоева в составе сборной России по стрельбе из лука завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в командном зачете. Команду ОКР представили также Елена Осипова и Ксения Перова. На пути к финалу им удалось взять верх над командами Украины, США и Германии, уступив лишь в золотом финале сборной Кореи.