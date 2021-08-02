Прыгающего робота доставят на южный полюс Луны

Университет штата Аризона и компания Intuitive Machines заключили с NASA контракт на создание и доставку на южный полюс Луны небольшого прыгающего зонда Micro-Nova, сообщается на сайте Университета штата Аризона.
На полюсах Луны Солнце никогда не поднимается выше одного градуса над горизонтом, из-за чего возвышенности создают длинные тени. Несмотря на движение этих теней в течение лунного года, ряд областей вблизи полюсов (таких как кратеры) никогда не попадает под прямые солнечные лучи.
В результате образуются «холодные ловушки», где летучие вещества, такие как водяной лед, могут находиться в сконденсированном состоянии и накапливаться. Подобные ловушки представляют особый интерес для будущих пилотируемых миссий к Луне, поскольку могут служить готовым источником воды — сырья для производства ракетного топлива и воздуха, приводит портал N+1 сообщение
Университет в партнерстве с компанией создаст и доставит на Луну миниатюрный аппарат Micro-Nova, который будет прыгать по поверхности естественного спутника Земли и сделает первые в истории снимки внутренней части кратеров вблизи южного полюса Луны. Он будет способен получать стереоизображения высокого разрешения, а также цветные и черно-белые снимки.
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