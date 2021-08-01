Теннисисты Павлюченкова и Рублев стали олимпийскими чемпионами

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио в миксте, победив в «российском финале» соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева.

Первый сет остался за Павлюченковой и Рублевым 6:3. Во втором сете сильнее были Веснина и Аслан Карацев — 7:6. В чемпионском тай-брейке победу одержали Павлюченкова и Рублев 13:11.

Это первые золотые олимпийские медали российских теннисистов в смешанном разряде.

Сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград.