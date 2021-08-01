Воры в Новосибирске вывезли на такси вещи из ограбленной квартиры

Пара воров в Новосибирске ограбила квартиру знакомой женщины, а вещи злоумышленники перевозили на такси, сообщила пресс-служба регионального МВД

Во вторник, 27 июля в полицию с заявлением обратились родственники хозяйки квартиры дома по улице Блюхера. Они сообщили, что кто-то проник в жилище, пока владелица находилась в больнице. Пропали два телевизора и три норковые шапки. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимый за кражу 33-летний житель Ленинского района и его знакомая 50-летняя жительница Калининского района.

Оказалось, что подозреваемая была знакомая с потерпевшей, зная что квартира находится без присмотра, предложила своему сообщнику ограбить ее. Они подобрали ключи, проникли в жилище и забрали вещи. Чужое имущество подельники вывезли на такси.

Полицейские нашли похищенное в домах у подозреваемых. Вещи изъяли и возвратили владелице. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция по этой статье — шесть лет лишения свободы.