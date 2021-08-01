Российский теннисист Хачанов взял олимпийское серебро

Россиянин Карен Хачанов уступил представителю Германии Александру Звереву в финальном матче теннисного турнира Олимпийских игр в Токио

В финальном матче 25-летний россиянин уступил ру Звереву со счетом 3:6, 1:6. Бронзовую медаль в субботу завоевал испанец Пабло Карреньо-Буста, победивший в матче за третье место первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Хачанов занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он стал третьим отечественным теннисистом, выигравшим медаль Олимпиады в мужском одиночном разряде.Звереву 24 года, он занимает пятое место в мировом рейтинге, в его активе 15 титулов ATP.

Сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав 11 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых наград. На первой строчке располагается команда Китая (23-14-13), вторыми идут американцы (20-21-14), третьими - японцы (17-5-8).