НАВЕРХ

Российский теннисист Хачанов взял олимпийское серебро

Источник:
Sibnet.ru
340 0
Фото: © Олимпийский комитет России

Россиянин Карен Хачанов уступил представителю Германии Александру Звереву в финальном матче теннисного турнира Олимпийских игр в Токио

В финальном матче 25-летний россиянин уступил ру Звереву со счетом 3:6, 1:6. Бронзовую медаль в субботу завоевал испанец Пабло Карреньо-Буста, победивший в матче за третье место первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Хачанов занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он стал третьим отечественным теннисистом, выигравшим медаль Олимпиады в мужском одиночном разряде.Звереву 24 года, он занимает пятое место в мировом рейтинге, в его активе 15 титулов ATP.

Сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав 11 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых наград. На первой строчке располагается команда Китая (23-14-13), вторыми идут американцы (20-21-14), третьими - японцы (17-5-8).

Еще по теме
Теннисисты Павлюченкова и Рублев стали олимпийскими чемпионами
Российские рапиристы уступили французам в олимпийским финале
Российский боксер Хатаев стал бронзовым призером Олимпиады
Саблистки выиграли золото Олимпиады в командном турнире
смотреть все
Спорт #Олимпиада 2020
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
Пилота команды «Формулы-1» «Макларен» ограбили после финала Евро
13.07.2021 10:27
Курс самообороны от медведя для женщин запустили в Красноярске
06.07.2021 09:09
Фитнес предложили включить в потребительскую корзину
11.06.2021 12:29
Пойманная на допинге чемпионка ОИ выиграла праймериз «ЕР»
01.06.2021 15:33
Девушка дня
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (0)
Картина дня
Теннисисты Павлюченкова и Рублев стали олимпийскими чемпионами
Китай ударными темпами стал наращивать ядерный арсенал
Ученые открыли пользу кастрации для мужчин
Психолог нашла связь между беспорядком в доме и психикой
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

И какова будет дальнейшая судьба этого доклада? Будет кто нибудь его читать, или сразу в архив отправят?Что...

Voland2

В июне 43 миллиона российских пенсионеров получали в среднем 15,8 тысячи рублей в месяц.то есть меньше...

korvinsS

Наивные вы люди 15 тысяч это еще много моей Матушке пенсию назначили 8,5 тысяч она при этом ветеран труда...

Nik3316

он на помаду в месяц больше тратит...
Sibnet.Ru