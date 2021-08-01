Космонавт показал первое видео из модуля «Наука» МКС

Космонавт Олег Новицкий с борта Международной космической станции опубликовал первое видео интерьера нового российского многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука».
Модуль запустили с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем «Протон-М», а 29 июля он причалил к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Накануне экипаж открыл люк в модуль.
На опубликованных в Twitter кадрах видно, как Новицкий и Дубров открывают люк и показывают интерьер МЛМ, который пока заполнен доставленными грузами.
Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля #Наука!— Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) July 31, 2021
Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию) pic.twitter.com/Jtnb2Ju6Pl
В «Науке» есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов.
Модуль также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.