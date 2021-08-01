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Космонавт показал первое видео из модуля «Наука» МКС

Источник:
РИА Новости
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Фото: NASA/ShaneKimbrough

Космонавт Олег Новицкий с борта Международной космической станции опубликовал первое видео интерьера нового российского многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука».

Модуль запустили с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем «Протон-М», а 29 июля он причалил к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Накануне экипаж открыл люк в модуль.

На опубликованных в Twitter кадрах видно, как Новицкий и Дубров открывают люк и показывают интерьер МЛМ, который пока заполнен доставленными грузами.

В «Науке» есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов.

Модуль также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.

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