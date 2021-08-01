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ЦБ ужесточил правила выдачи ипотеки

Источник:
ТАСС
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Фото: © Банк России

Банк России повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15% до 20%, что сделает выдачу таких ссуд менее выгодным для банков, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Повышаются надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с соотношением «кредит/залог» от 80% до 85%, надбавки по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15% до 20% до доковидного уровня. Регулятор будет увеличивать надбавки, если рост в этом сегменте не замедлится, уточнили ТАСС в ЦБ.

Для ссуд с первоначальным взносом 15-20% надбавки по кредитам, выданным заемщикам с показателем долговой нагрузки до 30% (ПДН, отношение платежа по кредиту к доходу заемщика), увеличатся с 20 до 50 процентных пуектов (п.п.), с долговой нагрузкой 30-40% — с 30 до 50 п. п., 40-50% — с 40 до 50 п. п., 50-60% — с 50 до 70 п. п., 60-70% — с 60 до 80 п. п., 70-80% — с 70 до 90 п. п., свыше 80% — с 80 до 100 п. п.

В ЦБ отметили, что с середины 2020 года значительно ускорился рост цен на жилье, он существенно опережал увеличение доходов граждан. При этом банки постепенно увеличивают долю ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%).

Особенно это характерно для первичного рынка ипотеки, где действует госпрограмма по льготной ставке 7%. В этих условиях возросла значимость величины первоначального взноса, который является одним из ключевых факторов риска в ипотечном кредитовании.

Кроме того, размер первоначального взноса коррелирует с частотой выходов заемщиков на просрочку и характеризует платежеспособность заемщика.

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