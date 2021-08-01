Операторы связи подсчитали долю кнопочных телефонов у россиян

Примерно 20% россиян, несмотря на рост продаж смартфонов, пользуется кнопочными телефонами. Доля подобных устройств сокращается, но темпами ниже прогнозов на фоне всеобщей цифровизации.

Доля абонентов «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), которые пользуются кнопочным телефоном, составляет 23%, приводит РБК исследование «Билайн.Аналитика». Больше всего подобных телефонов — 37% от общего количества — у людей старше 65 лет. А например, на людей в возрасте до 25 лет приходится менее 15% от общего числа кнопочных телефонов.

Число пользователей кнопочных телефонов зависит от региона. Так, меньше всего подобных устройств в Москве — примерно 20% от общего числа девайсов. В Санкт-Петербурге, Владивостоке, Краснодаре и Мурманске их количество достигает 25%, говорится в исследовании.

У «Т2 РТК Холдинг» данные подтверждают статистику. По словам представителя этого оператора, в его сети доля кнопочных аппаратов составляла примерно 20% по итогам второго квартала.

На эти девайсы сохраняется устойчивый спрос — их покупают детям, есть категория абонентов (и это далеко не всегда пожилые люди), которым телефон нужен только для звонков и для которых критически важен длительный заряд батареи».

Представитель «МегаФона» рассказал, что за последние три года доля кнопочных телефонов в их сети сократилась с 31% до 17%. Чаще всего подобные устройства используют клиенты в возрасте от 50 до 70 лет, сказал он.