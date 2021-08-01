Ученые предупредили о превращении Земли в «пороховую бочку»

Изменение климата Земли привело к необратимому ухудшению важнейших показателей планеты, с таким предупреждением выступили ученые из Орегонского университета.

2020 год стал одним из трех самых жарких за всю историю наблюдений. Количество климатических бедствий на Земле растет: все чаще происходят наводнения, штормы и лесные пожары. Все это в совокупности с ростом уровня углекислого газа превращает планету в «пороховую бочку», считают ученые.

«Появляется все больше свидетельств того, что жизненно важные системы Земли претерпевают кардинальные изменения, это переломный момент. Метаморфозы связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии», — приводит РИА Новости отчет ученых.

И хотя в прошлом году мир из-за эпидемии коронавируса погрузился в глобальный локдаун, который позволил значительно снизить уровень загрязнения воздуха, ситуация с изменением климата не улучшилась.

Исследователи призвали человечество объединиться для преодоления природного кризиса, первопричиной которого они считают чрезмерную эксплуатацию планеты человеком.