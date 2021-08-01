Пять человек в Новосибирске пострадали в ДТП

Пять человек, в том числе двое детей пострадали при столкновении двух автомобилей в Новосибирске. Они находятся в больнице с травмами разной степени тяжести, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

По предварительной информации, в воскресенье в 12.10 по местному времени (8.10 мск) автомобиль Hyundai, которым управлял 42-летний мужчина ехал по улице Фрунзе. У дома №54 по улице Красный проспект он столкнулся с автомобилем Honda.

В результате ДТП в больницу увезли пять человек. Это трое взрослых — водитель автомобиля Honda, две женщины из автомобиля Hyundai и двое детей.

Две девочки 10-ти и 15-лет — пассажирки автомобиля Hyundai — попали в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга». По предварительной информации, в момент столкновения девочки были пристегнуты. Характер травм остальных участников ДТП устанавливается.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На месте работает экипаж ГИБДД.