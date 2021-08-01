Мужчина с ножом напал на пассажира автобуса в Новосибирске

Полицейские задержали мужчину, который ранил ножом пассажира автобуса в Новосибирске. Возбуждено уголовное дело, сообщило региональное ГУ МВД.

В субботу около 19.50 по местному в времени (15.50 мск) полицейские получили сообщение о том, что в Дзержинском районе Новосибирска в автобусе №95 возле остановки общественного транспорта «Доватора» неизвестный ударил ножом 71-летнему пассажиру. Потерпевшего увезли в больницу.

На место выехали полицейские и сотрудники Росгвардии. Они задержали 39-летнего житель Заельцовского района. Злоумышленник не успел скрыться и был задержан недалеко от места происшествия.

Полицейские установили, что ранее подозреваемый был судим за разбой и незаконное хранение и сбыт наркотических средств. Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Ему грозит до семи лет лишения свободы.