Российский боксер Хатаев стал бронзовым призером Олимпиады

Фото: © Олимпийский комитет России
Россиянин Имам Хатаев проиграл представителю Великобритании Бенджамину Уиттакеру в полуфинале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 81 килограмм и получил бронзовую медаль.
Встреча завершилась поражением 26-летнего россиянина раздельным решением судей. Британцу победу отдали четверо судей, россиянину — один.
Поединки за третье место регламентом олимпийского турнира по боксу не предусмотрены, проигравшие в полуфинале становятся бронзовыми призерами Игр.
Сейчас на счету российских спортсменов на Олимпиаде в Токио 38 медалей – 11 золотых, 15 серебряных, 12 бронзовых.
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