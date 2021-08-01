Российский боксер Хатаев стал бронзовым призером Олимпиады

Россиянин Имам Хатаев проиграл представителю Великобритании Бенджамину Уиттакеру в полуфинале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 81 килограмм и получил бронзовую медаль.

Встреча завершилась поражением 26-летнего россиянина раздельным решением судей. Британцу победу отдали четверо судей, россиянину — один.

Поединки за третье место регламентом олимпийского турнира по боксу не предусмотрены, проигравшие в полуфинале становятся бронзовыми призерами Игр.

Сейчас на счету российских спортсменов на Олимпиаде в Токио 38 медалей – 11 золотых, 15 серебряных, 12 бронзовых.