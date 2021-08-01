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Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России карами за Украину

Источник:
ТАСС
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Фото: Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет пригрозил России санкциями вплоть до перекрытия трубопровода «Северный поток — 2» за возможные агрессивные действия в отношении Украины.

«Если Россия снова совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза», — цитирует ТАСС Лашета.

По его словам, так Германия предотвратит использование Россией трубопровода в качестве геополитического оружия. «Безопасность Украины должна быть приоритетом для германской внешней политики», — отметил вероятный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера.

«Также важно ясно дать понять России, что мы не приемлем, когда она нарушает международное право, нападает на западные демократии, прибегая к гибридным средствам, или нарушает базовые права человека и граждан в собственной стране», — подчеркнул Лашет.

Проект «Северный поток — 2» предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект к настоящему моменту завершен на 99%.

США и Германия 21 июля опубликовали соглашение по этому проекту. В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины.

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Политика #Мир #Говорят о России
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