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Психолог нашла связь между беспорядком в доме и психикой

Источник:
РИА Новости
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Фото: © pxfuel.com / CC0

Беспорядок в доме часто связан со стрессами, неудачами в отношениях и недовольством собственной жизнью, считает член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина.

Если у человека есть установка, например «у хорошей хозяйки кухня всегда блестит», а вокруг себя человек наблюдает противоположное, это может приводить к чувству вины и стыду за себя, а также вызывать мысли о том, что он не справляется, поскольку у него не получается поддерживать нужный порядок, приводит РИА Новости мнение психолога.

По ее мнению, постоянный беспорядок в квартире может вызывать у человека чувства вины и тревоги, а также усталость, рассеивание внимания. «Все это сказывается и на самооценке: собственные способности оцениваются как низкие, а также появляются мысли о никчемности, что может привести к продолжительной депрессии», — пояснила Двоскина.

Двоскина отметила, что в таких случаях следует обращаться к психологу или психотерапевту, потому что попытки решить проблему самостоятельно могут только усугубить ее.

Также специалист посоветовала превратить постоянные действия по уборке жилья в рутину, которая не требует особого внимания и концентрации. Это поможет снизить энергозатраты, а также сэкономить силы и время.

Психолог добавила, что также можно разбить уборку на несколько этапов и пользоваться принципом «малых дел»: например, в понедельник собрать книги на одну полку, во вторник разобраться в шкафу с одеждой и так далее.

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