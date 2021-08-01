Ученые открыли пользу кастрации для мужчин

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии на примере овец доказали, что кастрация замедляет старения ДНК. Новое исследование пролило свет на роль мужских гормонов на продолжительность жизни.

«Как показало исследование, кастрированные бараны могут жить на 60% дольше, чем их некастрированные собратья, так как кастрация замедляет старение ДНК. Не исключено, что удаление яичек может давать те же преимущества и людям, предполагают ученые из Университета Отаго», — приводит Daily Mail исследование ученых.

Исследование отмечают, что продолжительность жизни и женщин, и овец, как правило, больше продолжительности жизни мужчин и баранов. «Ученые обнаружили, что, по сути, эпигенетические часы кастрированных баранов — или "валухов", как их называют фермеры — тикают медленнее, чем у интактных баранов», — сказала один из авторов исследования Виктория Сагрю.

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По словам эпигенетика Тима Хора, полученные данные могут помочь проложить путь к новым исследованиям механизмов, лежащих в основе ускоренного мужского старения.

«Бараны-кастраты, несмотря на то, что они самцы, обладали очень женскими характеристиками на определенных участках ДНК», — пояснил он.