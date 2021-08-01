НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт предостерег от соблазна подзаработать на кешбэке

Источник:
«Прайм»
277 0
Фото: © Sibnet.ru

Банки и магазины используют кешбэк, чтобы удерживать клиентов — .они начисляют баллы за покупки и возвращают определенный процент в виде «живых» денег на карту, сказал доцент кафедры финансовые рынки РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков.

«Пользуясь такой политикой банков по начислению повышенного кешбэка по различным операциям и категориям покупок, ряд клиентов стремится получать максимальный возврат наличных денежных средств на свои банковские карты», — отметил Марков в беседе с агентством «Прайм».

Для этого, по его словам, люди «открывают карты в нескольких банках и отслеживают, в какой период и по каким категориям кешбэк повышенный. По подсчетам Маркова, ежемесячно можно получать обратно в виде наличных от трех до пяти процентов от определенных банком трат по карте,

Но такой результат возможен, если постоянно следить за предложениями по повышенным кешбэкам и заниматься переброской денег с одной выгодной карты на более выгодную, а также учитывать возникающие транзакционные издержки. Эксперт сомневается в экономической эффективности подобных сложных операций.

Еще по теме
ЦБ ужесточил правила выдачи ипотеки
Набиуллина посоветовала привыкнуть к инфляции в России
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
Телефонные мошенники стали мишенью для издевательств
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Воры в Новосибирске вывезли на такси вещи из ограбленной квартиры
Пять человек в Новосибирске пострадали в ДТП
Мужчина с ножом напал на пассажира автобуса в Новосибирске
Неделя в Бурятии начнется с сильных дождей
Самое популярное
Путин объяснил рост цен в России
Байден заявил, что у России есть только нефть и ядерное оружие
Зеленский устроит истерику на встрече с Байденом
Дайверы увидели «ужасающее» дно Байкала
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
35
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
33
Байден заявил, что у России есть только нефть и ядерное оружие
27
Путин объяснил рост цен в России
24
Чубайс предрек России глобальный кризис
24
Зеленский устроит истерику на встрече с Байденом
Sibnet.Ru