Эксперт предостерег от соблазна подзаработать на кешбэке

Банки и магазины используют кешбэк, чтобы удерживать клиентов — .они начисляют баллы за покупки и возвращают определенный процент в виде «живых» денег на карту, сказал доцент кафедры финансовые рынки РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков.

«Пользуясь такой политикой банков по начислению повышенного кешбэка по различным операциям и категориям покупок, ряд клиентов стремится получать максимальный возврат наличных денежных средств на свои банковские карты», — отметил Марков в беседе с агентством «Прайм».

Для этого, по его словам, люди «открывают карты в нескольких банках и отслеживают, в какой период и по каким категориям кешбэк повышенный. По подсчетам Маркова, ежемесячно можно получать обратно в виде наличных от трех до пяти процентов от определенных банком трат по карте,

Но такой результат возможен, если постоянно следить за предложениями по повышенным кешбэкам и заниматься переброской денег с одной выгодной карты на более выгодную, а также учитывать возникающие транзакционные издержки. Эксперт сомневается в экономической эффективности подобных сложных операций.