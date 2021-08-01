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Неделя в Бурятии начнется с сильных дождей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Неделя в Бурятии начнется с пасмурной погоды. В понедельник и вторник синоптики спрогнозировали сильные дожди и ливни, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

В понедельник смещение циклона вызовет по южной половине дожди, грозы, ливни. Во вторник на большей части республике пройдут дожди, местами сильные дожди. Специалисты МЧС рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.

При сильном дожде, грозе, ливне нужно, по возможности, оставаться в помещении. Во время грозы закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне.

При скачках напряжения в электрической сети квартиры нужно немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток.

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