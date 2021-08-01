НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Набиуллина посоветовала привыкнуть к инфляции в России

Источник:
ТАСС
133 1
Фото: © Пресс-служба президента России

Инфляция в России будет долгосрочным явлением, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что проводимая ЦБ политика по борьбе с инфляцией направлена на улучшение положения россиян

«У нас был очень долгий период высокой инфляции в конце 1990-х и 2000-х годов. Наше население жило во время низкого уровня инфляции только очень короткие промежутки времени. Инфляционные ожидания были более сдержанными, когда условия были стабильнее <…>, но они реагируют на пандемию, цены растут», — заявила Набиуллина в интервью Financial Times.

Она не считает текущую денежно-кредитную политику жесткой. «Денежно-кредитные условия с учетом лагов даже скорее мягкие, они еще продолжают оставаться мягкими. Судя по кредитным ставкам, по депозитным ставкам. Они ниже текущей инфляции и тем более инфляционных ожиданий. Они воспринимаются людьми как мягкие и недостаточные для сбережений», — приводит ТАСС выдержки из интервью.

Набиуллина также отметила, что проводимая ЦБ политика по борьбе с инфляцией направлена на улучшение положения россиян. «Как мы знаем, инфляция — это налог на бедность. Именно бедные страдают больше всего. Поэтому наша политика по снижению инфляции и ее стабилизации на низком уровне нацелена на уменьшение уровня неравенства», — добавила она.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2021 году в РФ составит 5,7-6,2%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Еще по теме
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
Телефонные мошенники стали мишенью для издевательств
Samsung Pay оказался под угрозой запрета в России
Росавтодор уличили в трате миллиардов на ненужные документы
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пять человек в Новосибирске пострадали в ДТП
Мужчина с ножом напал на пассажира автобуса в Новосибирске
Неделя в Бурятии начнется с сильных дождей
Мужчина в Обском водохранилище угрожал спасателям своей смертью
Самое популярное
Путин объяснил рост цен в России
Кремль ответил на призыв из Турции заключить сделку по Крыму
Байден заявил, что у России есть только нефть и ядерное оружие
Один элемент выдаст скрытый патруль ГИБДД
Обсуждение (1)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Байден заявил, что у России есть только нефть и ядерное оружие
28
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
27
Путин объяснил рост цен в России
24
Чубайс предрек России глобальный кризис
24
Зеленский устроит истерику на встрече с Байденом
Sibnet.Ru