Набиуллина посоветовала привыкнуть к инфляции в России

Инфляция в России будет долгосрочным явлением, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что проводимая ЦБ политика по борьбе с инфляцией направлена на улучшение положения россиян

«У нас был очень долгий период высокой инфляции в конце 1990-х и 2000-х годов. Наше население жило во время низкого уровня инфляции только очень короткие промежутки времени. Инфляционные ожидания были более сдержанными, когда условия были стабильнее <…>, но они реагируют на пандемию, цены растут», — заявила Набиуллина в интервью Financial Times.

Она не считает текущую денежно-кредитную политику жесткой. «Денежно-кредитные условия с учетом лагов даже скорее мягкие, они еще продолжают оставаться мягкими. Судя по кредитным ставкам, по депозитным ставкам. Они ниже текущей инфляции и тем более инфляционных ожиданий. Они воспринимаются людьми как мягкие и недостаточные для сбережений», — приводит ТАСС выдержки из интервью.

Набиуллина также отметила, что проводимая ЦБ политика по борьбе с инфляцией направлена на улучшение положения россиян. «Как мы знаем, инфляция — это налог на бедность. Именно бедные страдают больше всего. Поэтому наша политика по снижению инфляции и ее стабилизации на низком уровне нацелена на уменьшение уровня неравенства», — добавила она.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2021 году в РФ составит 5,7-6,2%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.