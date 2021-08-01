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Мужчина в Обском водохранилище угрожал спасателям своей смертью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Спасатели МАСС в Новосибирске достали из Обского водохранилища мужчину, который вел себя неадекватно и грозился умереть, сообщило ведомство на своей странице во «ВКонтакте».

Утром в пятницу спасатели МАСС обходили акваторию в районе аварийно-спасательного отряда «Южный». На берегу Обского водохранилища в районе Центрального пляжа они заметили мужчину, который вошел в воду в одежде и вел себя неадекватно.

После просьбы спасателей выбраться из воды, молодой человек, начал кричать, что он умрет. Спасатели вызвали на место сотрудников отдела полиции. Совместными усилиями молодой человек был задержан и передан полицейским для выяснения причин его поведения.

Спасатели предупреждают, что вода не прощает ошибок и пренебрежительного поведения. Если человек находиться в воде в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, достаточно одного неверного шага, падения и вдоха, чтобы вода попала в легкие.

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Новосибирск #Происшествия #ЧП
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