Мужчина в Обском водохранилище угрожал спасателям своей смертью

Спасатели МАСС в Новосибирске достали из Обского водохранилища мужчину, который вел себя неадекватно и грозился умереть, сообщило ведомство на своей странице во «ВКонтакте».

Утром в пятницу спасатели МАСС обходили акваторию в районе аварийно-спасательного отряда «Южный». На берегу Обского водохранилища в районе Центрального пляжа они заметили мужчину, который вошел в воду в одежде и вел себя неадекватно.

После просьбы спасателей выбраться из воды, молодой человек, начал кричать, что он умрет. Спасатели вызвали на место сотрудников отдела полиции. Совместными усилиями молодой человек был задержан и передан полицейским для выяснения причин его поведения.

Спасатели предупреждают, что вода не прощает ошибок и пренебрежительного поведения. Если человек находиться в воде в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, достаточно одного неверного шага, падения и вдоха, чтобы вода попала в легкие.