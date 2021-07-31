Предупреждающий о камерах знак оставят только в одном месте

Новый дорожный знак «Фотовидеофиксация» будет устанавливаться только при въезде в населенный пункт, действие старых табличек завершится 1 сентября, напомнила ГИБДД РФ.

Новый знак 6.22 заменит уже существующую табличку 8.23. Внешне они идентичны, но старый знак мог устанавливаться вместе с другими знаками или со светофорами. Действие старого знака утратит силу с 1 сентября 2021 года.

Вне населенного пункта знак 6.22 должен устанавливаться в 150-300 метрах от зоны контроля стационарных или передвижных видеокамер, в населенном пункте — со знаками 5.23.1 и 5.23.2 и 5.25 («Начало населенного пункта»).

«Знак 6.22 может применяться самостоятельно и исключает массовое применение знаков 8.23, которые загромождали улично-дорожную сеть», — говорится в сообщении ведомства.

Например, мэрия Омска подтвердила, что с 1 сентября этого года все таблички о фиксации нарушений ПДД, которые размещены в городе, будут убраны.