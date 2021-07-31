Врачи предупредили о смертельной опасности загара по трафарету

Новый тренд соцсетей — «солнечные татуировки», которые делают с помощью трафарета во время загара — ведет не только к старению, но и к риску заболевания раком кожи, сообщил дерматолог Станислав Арканников.

Долгое пребывание на солнце может вызвать солнечный ожог, который чреват повреждением клеток кожи, ускорением процессов старения, более того, онкологией, рассказал Арканников в интервью радио Sputnik.

По его словам, четкий рисунок возможно получить только при интенсивном воздействии солнечных лучей, поэтому любители «солнечных татуировок» загорают в наиболее опасные часы — в середине дня. Безопасное время для загара — до 10.00 и с 17.00 до позднего вечера.

«Если на участке кожи, на котором находится такая татуировка, окажется обычная родинка, под действием солнечных лучей она может переродиться в злокачественное новообразование. А это уже может закончиться летальным исходом», — пояснил врач.

По его мнению, еще полвека назад загорающие не подвергали себя такой серьезной угрозе. Но истончение озонового слоя приводит к увеличению солнечной активности и, соответственно, к рискам развития онкологических заболеваний.