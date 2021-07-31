НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врачи предупредили о смертельной опасности загара по трафарету

Источник:
Sibnet.ru
162 0
Фото: © instagram.com/zagar_rybinsk

Новый тренд соцсетей — «солнечные татуировки», которые делают с помощью трафарета во время загара — ведет не только к старению, но и к риску заболевания раком кожи, сообщил дерматолог Станислав Арканников.

Долгое пребывание на солнце может вызвать солнечный ожог, который чреват повреждением клеток кожи, ускорением процессов старения, более того, онкологией, рассказал Арканников в интервью радио Sputnik.

По его словам, четкий рисунок возможно получить только при интенсивном воздействии солнечных лучей, поэтому любители «солнечных татуировок» загорают в наиболее опасные часы — в середине дня. Безопасное время для загара — до 10.00 и с 17.00 до позднего вечера.

«Если на участке кожи, на котором находится такая татуировка, окажется обычная родинка, под действием солнечных лучей она может переродиться в злокачественное новообразование. А это уже может закончиться летальным исходом», — пояснил врач.

По его мнению, еще полвека назад загорающие не подвергали себя такой серьезной угрозе. Но истончение озонового слоя приводит к увеличению солнечной активности и, соответственно, к рискам развития онкологических заболеваний.

Еще по теме
Мошенники взялись шантажировать купивших поддельную вакцинацию
Крупнейший на Алтае пункт вакцинации от COVID-19 открыли в ТЦ
Смерти привитых от COVID зафиксировали в Петербурге
Переработки испортили здоровье большинству новосибирцев
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Голубь в маске привлек внимание жителей Кемерова
Сергей Зверев раскрыл свои доходы
Новосибирск построили в Minecraft
Паралет совершил жесткую посадку под Новосибирском
Самое популярное
Чубайс предрек России глобальный кризис
Путин объяснил рост цен в России
Кремль ответил на призыв из Турции заключить сделку по Крыму
Медик в Томске уничтожала вакцину от COVID
Обсуждение (0)
Картина дня
Саблистки выиграли золото Олимпиады в командном турнире
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
Биограф Путина объяснил нелюбовь Меркель к президенту РФ
МВД опровергло штрафы с камер за опасную езду
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Байден заявил, что у России есть только нефть и ядерное оружие
27
Путин объяснил рост цен в России
24
Чубайс предрек России глобальный кризис
24
Зеленский устроит истерику на встрече с Байденом
20
Украина достигла самого высокого в истории уровня зарплат
Sibnet.Ru