НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Мошенники взялись шантажировать купивших поддельную вакцинацию

Источник:
Sibnet.ru
563 1
Фото: © Sibnet.ru

Мошенники стали шантажировать тех, кто купил сертификат о поддельной вакцинации от коронавируса, от них требуют 50 тысяч рублей за удаление данных, выяснили эксперты группы компаний Angara.

Злоумышленники рассылают сообщения о том, что гражданин купил сертификат о вакцинации, а выдавший его врач арестован. Затем они предлагают жертве удалить переписку с данными о покупке при условии перевода 50 тысяч рублей на карту, описывает схему «Коммерсантъ».

Люди, воспользовавшиеся подобной услугой, знают, что нарушили закон и боятся наказания, отметил гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников. По его мнению, будет рост случаев такого вида обмана.

Эксперт рекомендует игнорировать сообщения шантажистов: если не отвечать, они потеряют интерес.

Согласно статье 327 УК РФ, ответственность может понести не только лицо, подделавшее сертификат о вакцинации, но и его заказчик: за покупку и хранение документа предусмотрено до одного года лишения свободы.

Еще по теме
Крупнейший на Алтае пункт вакцинации от COVID-19 открыли в ТЦ
Смерти привитых от COVID зафиксировали в Петербурге
Ограничение на заселение в отели и на турбазы ввели в Хакасии
Омская область оказалась в лидерах по вакцинации
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Голубь в маске привлек внимание жителей Кемерова
Сергей Зверев раскрыл свои доходы
Новосибирск построили в Minecraft
Паралет совершил жесткую посадку под Новосибирском
Самое популярное
Чубайс предрек России глобальный кризис
Путин объяснил рост цен в России
Кремль ответил на призыв из Турции заключить сделку по Крыму
Медик в Томске уничтожала вакцину от COVID
Обсуждение (1)
Картина дня
Саблистки выиграли золото Олимпиады в командном турнире
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
Биограф Путина объяснил нелюбовь Меркель к президенту РФ
МВД опровергло штрафы с камер за опасную езду
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Байден заявил, что у России есть только нефть и ядерное оружие
27
Путин объяснил рост цен в России
24
Чубайс предрек России глобальный кризис
24
Зеленский устроит истерику на встрече с Байденом
20
Украина достигла самого высокого в истории уровня зарплат
Sibnet.Ru