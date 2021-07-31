Мошенники взялись шантажировать купивших поддельную вакцинацию

Мошенники стали шантажировать тех, кто купил сертификат о поддельной вакцинации от коронавируса, от них требуют 50 тысяч рублей за удаление данных, выяснили эксперты группы компаний Angara.

Злоумышленники рассылают сообщения о том, что гражданин купил сертификат о вакцинации, а выдавший его врач арестован. Затем они предлагают жертве удалить переписку с данными о покупке при условии перевода 50 тысяч рублей на карту, описывает схему «Коммерсантъ».

Люди, воспользовавшиеся подобной услугой, знают, что нарушили закон и боятся наказания, отметил гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников. По его мнению, будет рост случаев такого вида обмана.

Эксперт рекомендует игнорировать сообщения шантажистов: если не отвечать, они потеряют интерес.

Согласно статье 327 УК РФ, ответственность может понести не только лицо, подделавшее сертификат о вакцинации, но и его заказчик: за покупку и хранение документа предусмотрено до одного года лишения свободы.