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Выбраны лучшие спреи от комаров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Репеллент «Дэта» лучше всех защищает от комаров по совокупности всех показателей качества, безопасности и достоверности маркировки, сообщило Роскачество по итогам исследования 20 спреев.

Репелленты торговых марок «Дэта», «Тайга», Drago Family, OFF! и Help набрали более 4,4 балла из пяти возможных. Лучшим спреем по совокупности показателей была признана «Дэта».

Среди исследованных средств защищают от комаров и мошкары на 100% в течение 3,5–8,5 часа при нанесении на кожу средства таких торговых марок, как «Абсолют», Help, Drago Family, «Таёжа» и «Дэта». При нанесении на одежду средства эффективны 4–5 суток.

Лишь «Дэта» и Help не вызывают раздражения кожи. А вот «Таёжа», «Абсолют» и Drago family могут спровоцировать зуд, раздражение.

Антитоп (средства, набравшие менее 2,5 балла) составили ТМ Super BAT, Mosquitall, Argus и Nadzor.

Какие еще средства не помогут от комаров?

Специалисты при покупке репеллента рекомендуют брать максимально свежее средство, так как со временем эффективность вещества снижается. Также стоит обратить внимание на концентрацию действующего вещества. Помимо репеллентов на рынке присутствуют парфюмерно-косметическая продукция, такие спреи не проходят проверку на эффективность.

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