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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

МВД опровергло штрафы с камер за опасную езду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дорожные камеры на сегодняшний день не выявляют водителей и не штрафуют их за опасную езду и несоблюдение безопасной дистанции во время движения, сообщило МВД.

В СМИ появилась информация о том, что камеры смогут фиксировать нарушения и штрафовать водителей за опасную езду и несоблюдение безопасной дистанции. Как утверждает разработчик, им поступил заказ на данное программное оборудование от ряда регионов.

Штрафы за несоблюдение безопасной дистанции на основании материалов, получаемых с использованием технических средств автоматической фиксации, сейчас не выписываются, приводит ТАСС позицию МВД.

Также в министерстве напомнили, что действующее российское законодательство не предусматривает административную ответственность за опасное вождение.

Тема: Дорожные войны
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Топ комментариев

cre

6 лет никто ничего не замечал?

putil-sergej

никогда такого не было и вот опять.

Nik3316

что там Максимка пел, про светлое Европейское будущее Украины...

goga1975

Цены на школьные принадлежности так взлетят. что родители останутся в минусе.
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