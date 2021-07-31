МВД опровергло штрафы с камер за опасную езду

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Дорожные камеры на сегодняшний день не выявляют водителей и не штрафуют их за опасную езду и несоблюдение безопасной дистанции во время движения, сообщило МВД.
В СМИ появилась информация о том, что камеры смогут фиксировать нарушения и штрафовать водителей за опасную езду и несоблюдение безопасной дистанции. Как утверждает разработчик, им поступил заказ на данное программное оборудование от ряда регионов.
Штрафы за несоблюдение безопасной дистанции на основании материалов, получаемых с использованием технических средств автоматической фиксации, сейчас не выписываются, приводит ТАСС позицию МВД.
Также в министерстве напомнили, что действующее российское законодательство не предусматривает административную ответственность за опасное вождение.
cre6 лет никто ничего не замечал?
putil-sergejникогда такого не было и вот опять.
Nik3316что там Максимка пел, про светлое Европейское будущее Украины...
goga1975Цены на школьные принадлежности так взлетят. что родители останутся в минусе.