Август в России будет теплым

Жителей России ждет теплый август, температура выше нормы ожидается в ряде регионов Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На всей территории страны температура будет около и выше нормы. Нет ни одного региона, где прогнозируется класс ниже нормы по температуре», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Он уточнил, что аномально теплым август ожидается на всей европейской территории России, исключая Северо-Западный федеральный округ.

Температура выше нормы прогнозируется на севере Красноярского края, в Иркутской и Амурской областях, в Бурятии, Забайкалье, южной части Якутии, в Хабаровском и в Приморском краях. На всех остальной территории температура будет около нормы.