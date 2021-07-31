НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Август в России будет теплым

Источник:
Sibnet.ru
316 3
Фото: © Sibnet.ru

Жителей России ждет теплый август, температура выше нормы ожидается в ряде регионов Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На всей территории страны температура будет около и выше нормы. Нет ни одного региона, где прогнозируется класс ниже нормы по температуре», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Он уточнил, что аномально теплым август ожидается на всей европейской территории России, исключая Северо-Западный федеральный округ.

Температура выше нормы прогнозируется на севере Красноярского края, в Иркутской и Амурской областях, в Бурятии, Забайкалье, южной части Якутии, в Хабаровском и в Приморском краях. На всех остальной территории температура будет около нормы.

Еще по теме
Гидрометцентр рассказал о самом теплом российском море
Дождливая суббота придет в Забайкалье
Дайверы увидели «ужасающее» дно Байкала
Жаркие выходные пообещали новосибирцам
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Паралет совершил жесткую посадку под Новосибирском
Утечка газа произошла на томской заправке
Первую партию танков Т-80БВМ отправили в войска
Дождливая суббота придет в Забайкалье
Самое популярное
Чубайс предрек России глобальный кризис
Финны восхитились автомобилями Lada
Путин объяснил рост цен в России
Кремль ответил на призыв из Турции заключить сделку по Крыму
Обсуждение (3)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Байден заявил, что у России есть только нефть и ядерное оружие
27
Путин объяснил рост цен в России
24
Чубайс предрек России глобальный кризис
24
Зеленский устроит истерику на встрече с Байденом
20
Украина достигла самого высокого в истории уровня зарплат
Sibnet.Ru