Паралет совершил жесткую посадку под Новосибирском

Паралет совершил жесткую посадку во время соревнований в Бердске, экипаж получил травмы, сообщило Восточное следственное управление на транспорте СКР.

Всероссийские соревнования чемпионата России 2021 по спорту сверхлегкой авиации проходили в Бердске в четверг.

«В ходе соревнований один из паралетов после выполнения заданного упражнения при заходе в аэропорт совершил жесткую посадку, в результате чего экипаж получил телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Члены экипажа попали в больницы. Отрабатываются версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия.