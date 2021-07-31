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Паралет совершил жесткую посадку под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NJR ZA / CC BY-SA 3.0

Паралет совершил жесткую посадку во время соревнований в Бердске, экипаж получил травмы, сообщило Восточное следственное управление на транспорте СКР.

Всероссийские соревнования чемпионата России 2021 по спорту сверхлегкой авиации проходили в Бердске в четверг.

«В ходе соревнований один из паралетов после выполнения заданного упражнения при заходе в аэропорт совершил жесткую посадку, в результате чего экипаж получил телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Члены экипажа попали в больницы. Отрабатываются версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия.

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