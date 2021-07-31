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Утечка газа произошла на томской заправке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Утечка газа произошла на автозаправочной станции на трассе в Томской области в пятницу вечером, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Утечка произошла на АЗС, расположенной на 20 километре автодороги Томск-Каргала-Колпашево. На место направили экипаж ДПС.

«Сотрудники быстро оценили обстановку – дальнейшее движение транспорта по данному участку было небезопасным для участников дорожного движения, так как объект находится вблизи проезжей части. Сотрудники полиции перекрыли опасный участок дороги», – говорится в сообщении.

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Объезд организован через село Зоркальцево. Эта схема движения сохранится до окончания работ.

По факту ЧП на автозаправке организовала проверку прокуратура Томской области. Будет дана оценка исполнения требований законодательства о противопожарной безопасности.

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Топ комментариев

cre

6 лет никто ничего не замечал?

putil-sergej

никогда такого не было и вот опять.

Nik3316

что там Максимка пел, про светлое Европейское будущее Украины...

goga1975

Цены на школьные принадлежности так взлетят. что родители останутся в минусе.
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