Утечка газа произошла на томской заправке

Утечка газа произошла на автозаправочной станции на трассе в Томской области в пятницу вечером, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Утечка произошла на АЗС, расположенной на 20 километре автодороги Томск-Каргала-Колпашево. На место направили экипаж ДПС.

«Сотрудники быстро оценили обстановку – дальнейшее движение транспорта по данному участку было небезопасным для участников дорожного движения, так как объект находится вблизи проезжей части. Сотрудники полиции перекрыли опасный участок дороги», – говорится в сообщении.

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Объезд организован через село Зоркальцево. Эта схема движения сохранится до окончания работ.

По факту ЧП на автозаправке организовала проверку прокуратура Томской области. Будет дана оценка исполнения требований законодательства о противопожарной безопасности.