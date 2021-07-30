Российские шпажисты стали серебряными призерами Олимпиады

Российские шпажисты Павел Сухов, Сергей Бида, Никита Глазков и Сергей Ходос в финале уступили сборной Японии и взяли серебряные медали Олимпиады в командном турнире.

Поединок против сборной Японии завершился со счетом 36:45. Бронзу взяла сборная Южной Кореи.

«Давление ощущаю всегда. Я — последний номер, ответственен за всю команду. Команда фехтует восемь боев, а от девятого зависит, выиграет команда или проиграет. На девятого самое большое давление. И с этой ответственностью я не справился. Буду работать, исправлять эти моменты», — прокомментировал Бида.

Сборная России впервые за 25 лет завоевала медаль в этом виде фехтования.