Путин назвал рапиристку Мартьянову героем

Президент России Владимир Путин назвал рапиристку Марту Мартьянову «девушкой-героем», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ему хочется отметить наших медалистов и Марту Мартьянову. Вот это настоящая девушка-герой, которая дала своей команде шанс. несмотря на травму», — цитирует РБК Пескова.

Во время командного турнира среди рапиристок, российская фехтовальщица Марта Мартьянова получила травму ноги. Несмотря на это, она продолжила участие в соревновании и набрала важнейшие для победы очки. В результате по итогам турнира российские спортсменки заработали золотые награды.

Мартьянова после церемонии награждения не смогла самостоятельно покинуть арену. Из зала ее увезли на инвалидной коляске.