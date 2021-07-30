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Путин назвал рапиристку Мартьянову героем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Президент России Владимир Путин назвал рапиристку Марту Мартьянову «девушкой-героем», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ему хочется отметить наших медалистов и Марту Мартьянову. Вот это настоящая девушка-герой, которая дала своей команде шанс. несмотря на травму», — цитирует РБК Пескова.

Во время командного турнира среди рапиристок, российская фехтовальщица Марта Мартьянова получила травму ноги. Несмотря на это, она продолжила участие в соревновании и набрала важнейшие для победы очки. В результате по итогам турнира российские спортсменки заработали золотые награды.

Мартьянова после церемонии награждения не смогла самостоятельно покинуть арену. Из зала ее увезли на инвалидной коляске.

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Топ комментариев

cre

6 лет никто ничего не замечал?

putil-sergej

никогда такого не было и вот опять.

Nik3316

что там Максимка пел, про светлое Европейское будущее Украины...

turan601

slavaynin дай свою краткую биографию, напиши хотя бы кем ты работаешь? или хотя бы с какой ты планеты
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