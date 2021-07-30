Путин назвал рапиристку Мартьянову героем

Фото: © Telegram-канал ОКР
Президент России Владимир Путин назвал рапиристку Марту Мартьянову «девушкой-героем», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Ему хочется отметить наших медалистов и Марту Мартьянову. Вот это настоящая девушка-герой, которая дала своей команде шанс. несмотря на травму», — цитирует РБК Пескова.
Во время командного турнира среди рапиристок, российская фехтовальщица Марта Мартьянова получила травму ноги. Несмотря на это, она продолжила участие в соревновании и набрала важнейшие для победы очки. В результате по итогам турнира российские спортсменки заработали золотые награды.
Мартьянова после церемонии награждения не смогла самостоятельно покинуть арену. Из зала ее увезли на инвалидной коляске.
cre6 лет никто ничего не замечал?
putil-sergejникогда такого не было и вот опять.
Nik3316что там Максимка пел, про светлое Европейское будущее Украины...
turan601slavaynin дай свою краткую биографию, напиши хотя бы кем ты работаешь? или хотя бы с какой ты планеты