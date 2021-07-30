Дзюдоист Башаев завоевал олимпийскую бронзу

Фото: © Telegram-канал ОКР
Российский дзюдоист Тамерлан Башаев победил украинца Якова Хаммо в поединке за бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории свыше 100 килограммов.
Золото завоевал чех Лукаш Крпалек, серебро — грузин Гурам Тушишвили. Вторую бронзовую медаль выиграл двукратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира француз Тедди Ринер.
Башаеву 25 лет, он является серебряным призером чемпионата мира, обладателем золотой и серебряной награды чемпионатов Европы.
Это третья медаль российских дзюдоистов на Играх в Токио. Ранее бронзовые награды выиграли Мадина Таймазова и Нияз Ильясов.
cre6 лет никто ничего не замечал?
putil-sergejникогда такого не было и вот опять.
Nik3316что там Максимка пел, про светлое Европейское будущее Украины...
turan601slavaynin дай свою краткую биографию, напиши хотя бы кем ты работаешь? или хотя бы с какой ты планеты