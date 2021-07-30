Крупнейший на Алтае пункт вакцинации от COVID-19 открыли в ТЦ

Самый крупный в Алтайском крае пункт вакцинации от коронавируса открыли в Барнауле на базе торгово-офисного центра «Геомаркет», сообщили власти региона.

Площадь пункта 230 квадратных метров, его обслуживают Городская больница №3 и поликлиника №10.

Пункт разделен на три помещения: зона ожидания, зал для осмотра пациентов и процедурный кабинет. Одновременно прием могут вести до пять-шесть врачей, а в прививочном кабинете принимать сразу двух человек. Специалисты отмечают, что в этом пункте вакцинации могут прививать минимум 500-700 человек ежедневно.

Пункт в «Геомаркете» работает с 10.00 до 19.00 часов ежедневно, включая выходные. Записаться на вакцинацию в торгово-офисный центр можно через портал Госуслуг или по телефонам: 8-958-516-47-84, 8-963-531-32-05.

Вакцинацию проводят в порядке живой очереди. Перед процедурой каждого желающего осмотрит врач, измерит температуру, давление и сатурацию. Вакцинация проходит бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты.

«Этот пункт вакцинации практически ничем не отличается от тех, которые расположены в поликлиниках. Зал для осмотра пациентов и процедурный кабинет оснащены всем необходимым. Здесь можно поставить как первую прививку, так и вторую. Убежден, открытие таких крупных пунктов вакцинации в торговых центрах позволит уменьшить нагрузку на поликлиники», — отмечает главный врач городской больницы №3 Александр Шпиготский.