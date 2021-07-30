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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Крупнейший на Алтае пункт вакцинации от COVID-19 открыли в ТЦ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Самый крупный в Алтайском крае пункт вакцинации от коронавируса открыли в Барнауле на базе торгово-офисного центра «Геомаркет», сообщили власти региона.

Площадь пункта 230 квадратных метров, его обслуживают Городская больница №3 и поликлиника №10.

Пункт разделен на три помещения: зона ожидания, зал для осмотра пациентов и процедурный кабинет. Одновременно прием могут вести до пять-шесть врачей, а в прививочном кабинете принимать сразу двух человек. Специалисты отмечают, что в этом пункте вакцинации могут прививать минимум 500-700 человек ежедневно.

Пункт в «Геомаркете» работает с 10.00 до 19.00 часов ежедневно, включая выходные. Записаться на вакцинацию в торгово-офисный центр можно через портал Госуслуг или по телефонам: 8-958-516-47-84, 8-963-531-32-05.


Вакцинацию проводят в порядке живой очереди. Перед процедурой каждого желающего осмотрит врач, измерит температуру, давление и сатурацию. Вакцинация проходит бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты.

«Этот пункт вакцинации практически ничем не отличается от тех, которые расположены в поликлиниках. Зал для осмотра пациентов и процедурный кабинет оснащены всем необходимым. Здесь можно поставить как первую прививку, так и вторую. Убежден, открытие таких крупных пунктов вакцинации в торговых центрах позволит уменьшить нагрузку на поликлиники», — отмечает главный врач городской больницы №3 Александр Шпиготский.

Тема: Коронакризис
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Алтайский край #Здоровье #Новости COVID19
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Топ комментариев

cre

6 лет никто ничего не замечал?

putil-sergej

никогда такого не было и вот опять.

turan601

slavaynin дай свою краткую биографию, напиши хотя бы кем ты работаешь? или хотя бы с какой ты планеты

Nik3316

что там Максимка пел, про светлое Европейское будущее Украины...
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