Температура и форма: как правильно заморозить ягоды и фрукты

Любую ягоду можно заморозить. Многие фрукты также очень хорошо переносят низкие температуры. Главное знать, какие плоды подходят для этого, как их подготовить и какую тару использовать.

«Заморозка не зря считается полезной альтернативой вареньям и консервации. Такой способ заготовки позволяет сохранить в плодах и ягодах большую часть витаминов и полезных микроэлементов», — считает автор, редактор и переводчик кулинарных книг Ольга Ивенская.

Витамины и антиоксиданты в замороженных ягодах сохраняются на 100% в течение четырех месяцев. Через полгода хранения в морозилке в плодах остается 23% полезных веществ.

Для заморозки подойдут все ягоды. А вот из фруктов низкую температуру хорошо выдерживают не все. Самые морозостойкие — яблоки и груши, персики и абрикосы, сливы, айва, инжир, дыня и арбуз.

Подготовка к заморозке

В первую очередь нужно отобрать подходящие ягоды и фрукты. Главный критерий — качество. Ягоды или фрукты не должны быть неестественно яркими или темными. Их оболочка должна быть целой, без надрезов и разрывов.

Темные пятна и вмятины — тоже плохой признак для заморозки. Такие повреждения могут свидетельствовать о том, что плоды битые или были собраны давно. А еще на ягодах и фруктах не должно быть следов плесени. Если они есть, плод лучше выбросить, есть его нельзя.

Если у ягоды или у фрукта есть косточка, плодоножка, веточки и листки, их нужно убрать. Перед заморозкой тщательно перебрать плоды, удалив поврежденные. Если ягода чистая, лучше лишний раз ее не мыть.

Но если все-таки загрязнения есть, плоды нужно аккуратно промыть под струей холодной воды. Малина, клубника и земляника — нежная ягода. Ее достаточно несколько раз опустить в емкость с водой.

После водных процедур плоды нужно выложить на бумажные полотенца и дать полностью обсохнуть.

Как заморозить ягоды и фрукты

Есть два вида заморозки — шоковая и сухая. При шоковой заморозке вымытые и высушенные плоды обдают потоками ледяного воздуха на протяжении 25-30 минут.

Этот способ гарантирует быстрое охлаждение плодов, но при этом вода в них не кристаллизуется, а значит и структура не повреждается. Шоковая заморозка возможна и в домашних условиях, например, в морозильных камерах с функцией «быстрая заморозка».

Хранить ягоды до одного года можно в морозильной камере с температурой 18 градусов ниже нуля. Если температура в морозильнике минус 15 градусов, срок хранения уменьшается до шести месяцев.

При сухой заморозке чистые и сухие плоды кладут на доску ровным слоем. Затем — в морозилку примерно на четыре часа. А уже после этого ссыпают в пакеты. Этот способ идеально подходит для ягоды.

Такой способ идеально подходит для холодильников no frost, потому что именно эта система обеспечивает заморозку без образования льда. Но и в обычной морозильной камере можно таким способом сохранить фрукты и ягоды.

В каком виде заморозить ягоды и фрукты

Целиком. Ягоды и некрупные фрукты выкладывают на поднос и ставят в морозильную камеру, а после заморозки пересыпают в плотно закрывающиеся пакеты, оставляя внутри как можно меньше воздуха.

Перетертыми. Нежные ягоды, например, клубника или малина, после разморозки могут потерять форму. Поэтому их лучше сразу превратить в пюре, а потом уже замораживать. Сделать пюре можно, перетерев плод через сито, разложить полученную массу в небольшие формы, например для льда, заморозить, а затем уже пересыпать в пакет.

Кубиками. Этот способ хорошо подойдет для хранения яблок, груш, инжира, арбуза, дыни. Нужно нарезать фрукты кубиками 1,5–2 см, разложить на подносе, заморозить, затем пересыпать в плотно закрывающиеся пакеты для хранения.

В виде фруктового льда. Процеженное через сито ягодное пюре можно слегка разбавить водой или фруктовым соком и залить в формы для мороженого.

А как правильно разморозить ягоду?

Размораживать ягоды следует так же, как и другие продукты: медленно, переместив из морозильной камеры в холодильник. Если предполагается термическая обработка ягод, размораживать их предварительно не нужно.

Повторно замораживать фрукты и ягоды не рекомендуется, поскольку при этом теряются питательные свойства.