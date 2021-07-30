Спойлеры проникли в трейлер финального сезона «Ходячих мертвецов»

Зрителям представили первый полноценный трейлер к финальному сезону «Ходячих мертвецов», первая часть которого стартует уже 22 августа.

Ролик длится более трех минут и содержит ряд сцен, которые часть поклонников сочла спойлерной. Так, видео намекает, с чем герои столкнутся метро, и рассказывает, чем занималась Мэгги во время долгого отсутствия.

Известно, что в новом сезоне главные герои и сообщество выживших столкнутся с новой группой. Это невероятно жестокие и дисциплинированные Жнецы. Кроме того, в сериале будет более полно раскрыто Содружество – враг, с которым уже встречались герои.

Портал ComicBook обратил внимание на момент из трейлера, в котором один из Жнецов следит за Дэрилом. При этом рядом с этим жнецом находится его Пес, который не выглядит испуганным или агрессивным.

А по предыдущим сериям известно, что первой хозяйкой собаки была Лия, с которой у Дэрила были отношения. Позже она исчезла, оставив Пса новому знакомому. Вероятно, говорится в сообщении портала, что эта девушка будет одним из Жнецов. На это указывают и некоторые высказывания шоураннера Анджелы Кенг, которые та сделала во время панели шоу на Comic Con, где и был представлен этот трейлер.