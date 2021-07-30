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Дождливая суббота придет в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сильные дожди и ливни пройдут в Забайкалье в субботу, но должны завершиться к воскресенью. К понедельнику в регионе потеплеет, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.

Днем в субботу в Забайкалье ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град. Ветер с порывами до 22 метров в секунду. Температура ночью до 15 градусов тепла. Днем в большинстве районов 20-25 градусов, при дождях до 20 тепла.

Специалисты краевого ГУ МСЧ предупредили жителей, что пока уровень воды не вернется к обычным значениям, нужно воздержаться от попыток пересечь реку вброд. Родителям следует следить за местонахождением своих детей, объяснить им об опасности приближения к воде.

В воскресенье в регионе пройдут кратковременные небольшие дожди. Порывы ветра — до 18 метров в секунду. Температура ночью 10 15 градусов, местами до 9 градусов тепла. Днем температура повысится до 27 градусов выше нуля, а при облачности сохранится в пределах 22 градусов.

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