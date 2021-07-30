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Активисты увидели «ужасающую картину» на дне Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Дайвер на дне Байкала
Фото: © пресс-служба ФГУП «Заповедное Прибайкалье»

Активисты обследовали дно Байкала в поисках старых рыболовных сетей, которые становятся ядовитыми для воды и обителей озера. После экспедиции активисты признались, что увидели «ужасающую картину», сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Для чистоты эксперимента участник экспедиции выбирали участки наугад. И на каждой точке дайверы поднимали со дна Байкала дурнопахнущий, гнилой мусор на поверхность.

«На небольшом участке за два погружения нашли и подняли пять сетей, а самое главное – показали, что творится на дне. Ужасающая картина!» — отметил замдиректора «Заповедного Прибайкалья» Артур Мурзаханов.

Старая сеть, обрастая микроводорослями и цианобактериями, укрывает подобно одеялу всю донную экосиситему. И лишает ее нормального контакта с солнечным светом и потоками воды, существенно ограничивая обменные процессы, объяснил старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников.

Из-за старых сетей на дне Байкала страдают водоросли и губки. В ячеях сети запутывается рыба, рачки амфиподы и начинают гнить, тем самым вызывая замор, при котором происходит гибель рыбы.

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