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Гидрометцентр рассказал о самом теплом российском море

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Температура воды на Балтике держится с середины июня на уровне 23-24 градуса, вода на курортах черноморского побережья потеплела гораздо позже, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень теплая и хорошая температура воды в морях на курортах Черного моря. Она однородная в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии, в Туапсе - 25 градусов, в Анапе и Геленджике 24 градуса, а в Сочи 26 градусов. В Калининграде тоже 24 градуса температура воды. Она установилась гораздо раньше, чем на Черном море, поэтому там уже 1,5 месяца такое теплое море», — сказал Вильфанд РИА Новости.

По его словам, те, кто выбрал Балтику для отдыха, все правильно спланировали: с середины июня температура воды 23 градуса — такое бывает очень редко.

Вильфанд пояснил, что такая теплая вода случилась из-за продолжительного антициклона и небольшой глубины моря.

Максимальная температура Черного моря будет в августе, а Балтийское море вряд ли прогреется сильнее.

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Топ комментариев

cre

6 лет никто ничего не замечал?

putil-sergej

никогда такого не было и вот опять.

Nik3316

что там Максимка пел, про светлое Европейское будущее Украины...

turan601

slavaynin дай свою краткую биографию, напиши хотя бы кем ты работаешь? или хотя бы с какой ты планеты
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