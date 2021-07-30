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Соискатели рассказали о дискриминации по внешности при трудоустройстве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Больше половины работодателей отказывали кандидатам из-за внешнего вида, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» и рекрутинговой платформой HH.ru.

Согласно данным опроса, с отказом в приеме на работу из-за того, что работодателю не понравилась их внешность, сталкивались 10% жителей Новосибирской области.

Мнения о том, что карьерные перспективы зависят в том числе и от внешних данных, придерживается 53% новосибирцев. Чаще всего испытывают сложности из-за приема на работу по внешности специалисты в сфере информационных технологий.

Исследование показало, что в России почти треть HR-менеджеров (32%) обращают внимание на вес потенциальных сотрудников. Каждый пятый опрошенный высказал мнение, что лишний вес – признак лени, неаккуратности, низкой работоспособности, отсутствия самоконтроля.

Тема: Делаем карьеру
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Экономика #Рынок труда
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