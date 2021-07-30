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Украинский генерал пообещал отправить Россию в нокаут

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Украина должна быть готова «победить Россию» после того, как та ослабнет, заявил бывший заместитель секретаря Совбеза Украины, генерал Сергей Кривонос.

Подходящий момент для Украины якобы может наступить в течение десяти-пятнадцати лет. До этого, по его мнению, Киеву необходимо демонстрировать приверженность к возвращению территорий мирным путем и одновременно укреплять вооруженные силы.

«Но к этому нужно быть готовым, а не потом готовиться к тому, что Россия ослабнет, а мы начнем готовиться. Нет, мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут», — цитирует РИА Новости Кривоноса.

Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее «страной-агрессором».

Кремль не раз опровергал эти обвинения, подчеркивая, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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Политика #Мир #Говорят о России
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Топ комментариев

cre

6 лет никто ничего не замечал?

putil-sergej

никогда такого не было и вот опять.

Nik3316

что там Максимка пел, про светлое Европейское будущее Украины...

turan601

slavaynin дай свою краткую биографию, напиши хотя бы кем ты работаешь? или хотя бы с какой ты планеты
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