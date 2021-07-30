Украинский генерал пообещал отправить Россию в нокаут

Украина должна быть готова «победить Россию» после того, как та ослабнет, заявил бывший заместитель секретаря Совбеза Украины, генерал Сергей Кривонос.

Подходящий момент для Украины якобы может наступить в течение десяти-пятнадцати лет. До этого, по его мнению, Киеву необходимо демонстрировать приверженность к возвращению территорий мирным путем и одновременно укреплять вооруженные силы.

«Но к этому нужно быть готовым, а не потом готовиться к тому, что Россия ослабнет, а мы начнем готовиться. Нет, мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут», — цитирует РИА Новости Кривоноса.

Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее «страной-агрессором».

Кремль не раз опровергал эти обвинения, подчеркивая, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.