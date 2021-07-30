Жаркие выходные пообещали новосибирцам

Синоптики пообещали новосибирцам потепление, осадков в выходные в городе не ожидается, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«В ближайшие двое суток территория Новосибирской области окажется под влиянием более теплых воздушных масс. В связи с этим температурный фон повысится», – рассказала собеседница.

Но неустойчивость в атмосфере, по ее словам, сохранится, поэтому в отдельных районах Новосибирской области вероятны кратковременные грозовые дожди. В Новосибирске осадков не ожидается.

В ночь на субботу в городе будет 11-13, в области – 5-10 градусов тепла. Дневные температуры ожидаются на уровне 25 градусов.

В воскресенье ночью будет около 15 градусов, в дневные часы – 27-29, по области – до 32 градусов жары.