Россия перегруппировала войска на границе с Афганистаном

Российские военные сосредоточились на полигоне Харб-Майдон близ границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Подразделения 201-ой военной базы в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон для проведения совместного учения с воинскими контингентами России, Узбекистана и Таджикистана», — говорится в сообщении.

Мотострелки, танкисты, артиллеристы, зенитчики и военные инженеры в сопровождении вертолетов армейской авиации прибыли из Душанбе в район проведения учения, совершив 200-километровый марш.

В районе сосредоточения войск военнослужащие развернули пункты управления, выполнили инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники, уточняет ЦВО.

Совместное учение c воинскими контингентами России, Узбекистана и Таджикистана состоится с 5 по 10 августа. Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-ой военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы спецназа из отдельного соединения специального назначения ЦВО.

Российские военные начали учения в Таджикистане в середине июля после обострения ситуации в Афганистане. Движение «Талибан» (запрещено в России) на фоне вывода американских войск стало наносить поражения афганским правительственных силам и захватывать территории.