ВАЗ с подростками столкнулся с фурой под Новосибирском

Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области
Фура и легковой автомобиль столкнулись в Искитимском районе Новосибирской области в пятницу, пострадали пятеро подростков, в том числе и водитель, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным полиции, авария произошла ночью на трассе Р-256. Автомобиль ВАЗ-2106 двигался со стороны Барнаула в сторону Новосибирска и столкнулся с фурой Volvo FW, которая остановилась на запрещающий сигнал светофора.
По информации ГИБДД Новосибирска, в аварии пострадал 17-летний водитель легкового автомобиля и четверо его пассажиров в возрасте от 15 до 17 лет.
«Все несовершеннолетние отправлены в лечебное учреждение с различными травмами, двое из них в крайне тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.
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