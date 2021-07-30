ВАЗ с подростками столкнулся с фурой под Новосибирском

Фура и легковой автомобиль столкнулись в Искитимском районе Новосибирской области в пятницу, пострадали пятеро подростков, в том числе и водитель, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, авария произошла ночью на трассе Р-256. Автомобиль ВАЗ-2106 двигался со стороны Барнаула в сторону Новосибирска и столкнулся с фурой Volvo FW, которая остановилась на запрещающий сигнал светофора.

По информации ГИБДД Новосибирска, в аварии пострадал 17-летний водитель легкового автомобиля и четверо его пассажиров в возрасте от 15 до 17 лет.

«Все несовершеннолетние отправлены в лечебное учреждение с различными травмами, двое из них в крайне тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.