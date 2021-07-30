Сообщения о взрывчатке поступили в ТЦ Новосибирска

Сообщения о минировании получили в пятницу торговые- и бизнес центры Новосибирска. Здания проверяют сотрудники спецслужб, сообщил аппарат антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают отправителей сообщений. В АТК региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов. Ситуация находится на контроле.

В начале июля администрация ряда торговых центров в Новосибирске также получила сообщения о взрывчатке в здании. Посетителей и сотрудников эвакуировали, спецслужбы обследовали здание, но ничего опасного не нашли.

А в четверг, 22 июля, в детские сады города также поступили сообщения о минировании. До обследования специалистами руководство детских садов не принимало подопечных.