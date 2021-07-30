Сибирские путешественники застряли в Германии из-за шторма

Кругосветная экспедиция «По пути русских мореплавателей» прибыла в Германию, путешественникам из Сибири придется пережидать шторм в городе Эмден.

В среду экипаж прибыл в немецкий город Боркум. На тримаране обнаружили трещины, лопнувшие сварные швы, оторванный носовой торсион. Необходимый тип сварки оказался недоступен на небольшом острове Боркум, поэтому путешественники отправились на пароме в городе Эмден, сообщается на сайте экспедиции.

Пережидать штормовую непогоду путешественникам придется еще два дня, затем они отправятся дальше по маршруту.

Кругосветная экспедиция «По пути русских мореплавателей» стартовала 1 июля. Ей руководят путешественники из Омска и Новосибирска Евгений Ковалевский и Станислав Березкин. За два года сибиряки намерены совершить первое в мире кругосветное плавание на парусном каркасно-надувном тримаране, посетив более 40 стран и территорий.