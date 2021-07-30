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Охотники застрелили медведя-убийцу в парке «Ергаки»

Источник:
Sibnet.ru
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Убитый в "Ергаки" медведь
Фото: © администрация парка «Ергаки»

Группа охотоведов ликвидировала медведя, который убил туриста в природном парке «Ергаки». Они нашли хищника в 500 метрах от места происшествия, сообщила пресс-служба администрации парка.

Трагедия произошла в субботу, когда четыре туриста из Москвы проходили по горному массиву в «Ергаки». Они остановились на ночлег, а утром на них напал медведь. Троим удалось спастись, четвертый погиб.

Через несколько часов, добравшись до спасательного поста МЧС туристы рассказали о происшествии. На место вылетела группа спасателей и следователей. Они нашли тело, а охотоведы обнаружили поблизости от палаточного лагеря туристов самого хищника. Его ликвидировали.

Сейчас группа охотинспекторов Минэкологии края работает в усиленном режиме. Им помогают опытные охотники. Они будут патрулировать основные туристические маршруты и следить за безопасностью туристов, отдыхающих на заповедной территории.

Доступ гостей природного парка на отдаленные территории, где отсутствуют обустроенные экологические тропы, в настоящее время ограничен.

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Красноярск #Происшествия #ЧП
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