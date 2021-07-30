Смерти привитых от COVID зафиксировали в Петербурге

Несколько случаев летальных исходов среди привившихся от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге зарегистрированы среди пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Есть случаи, когда пациенты завершили в том числе вакцинацию двумя компонентами и у них фиксируется летальный исход. Но это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими», — цитирует ТАСС чиновника.

Лисовец отметил, что «при отсутствии факторов риска, уже неоднократно отмечалось, что риск заболеть и госпитализироваться [после вакцинации] снижается более чем в 20 раз, риск наступления летального исхода от всех причин снижается на сравнимую величину».

По его словам, сейчас в Петербурге никто из полностью привитых не болеет в тяжелой форме и никто из вакцинированных не находится в реанимации.