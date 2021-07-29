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Гимнастка Мельникова завоевала бронзу в личном многоборье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую награду в личном многоборье на Олимпиаде в Токио. Еще одна россиянка Владислава Уразова осталась в шаге от пьедестала.

Мельникова показала второй результат в вольных упражнениях, третий — на брусьях, четвертый — на бревне и в опорном прыжке. Уразова была лучшей на бревне, четвертой на брусьях, девятой в опорном прыжке и десятой в вольных упражнениях.

Результат Мельниковой в сумме за четыре упражнения составил 57,199 балла, Уразовой — 56,966 балла. Победила американка Суниса Ли (57,433), второе место заняла Ребека Андраде из Бразилии (57,298).

На счету 21-летней Мельниковой также серебро Игр-2016 в командном многоборье, два серебра и две бронзы чемпионатов мира. Она — четырехкратная чемпионка Европы и двукратная победительница Европейских игр. 16-летняя Уразова — серебряный призер чемпионата Европы на разновысоких брусьях.

У девушек уже есть золотые медали Игр в Токио — в командном многоборье.

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Спорт #Олимпиада 2020 #Летние виды
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